На Орловщине жителя Тувы обвинили в покушении на мошенничество

3.6.2026 | 13:17 Криминал, Новости

Предполагается, что он выполнял роль курьера преступников.

Фото: ИА «Орелград»

Его сообщники ввели в заблуждение двоих жителей нашей области — обоих из Покровского района. Мошенники убедили орловцев взять средства из банков и передать их «курьеру» — якобы для дальнейшего сохранения на безопасном счёте.

По текущей версии, роль последнего и выполнял данный гражданин, прописанный в Туве. Чтобы забрать деньги, он прибыл на Орловщину из другого региона (из какого именно — не уточняется).

В общей сложности, речь шла примерно о пяти миллионах рублей. Однако передача не состоялась — действия предполагаемого курьера мошенников пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело рассмотрит Покровский районный суд, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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