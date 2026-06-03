На Орловщине ограничат движение грузовиков

3.6.2026 | 11:30 Новости, Транспорт

Это произойдёт с 15 июня по 15 августа.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Соответствующий документ утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ограничения вводятся на асфальтобетонных трассах регионального и межмуниципального значения (для защиты покрытия в летний период).

Они начинают действовать при дневной температуре воздуха от плюс 32 градусов по Цельсию. Движение для машин, попадающих под ограничение, будет разрешено, но только с 22:00 до 10:00.

Действие документа распространяется на автомобили, которые перевозят тяжеловесные грузы — в случае, если нагрузка на ось (либо на группу осей) превышает допустимые значения, установленные в нашей стране.

ИА «Орелград»


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