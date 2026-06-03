Орловские банкроты погасили задолженность на 231 миллион рублей

На позитивную динамику повлияла популяризация согласительных процедур.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области сообщило, что за январь-апрель 2026 года от должников, находящихся в процедурах банкротства, поступил 231 миллион рублей. Это на 67 миллионов рублей, или более чем в 1,4 раза, больше, чем за аналогичный период 2025 года. Из этой суммы 190 миллионов рублей пришлось на согласительные процедуры, рост по которым составил 1,5 раза, или плюс 67 миллионов рублей.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, согласительные процедуры наиболее востребованы среди орловских налогоплательщиков. Они позволяют должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, приостановив дело о банкротстве и сохранив бизнес. Кроме того, ФНС России создала специальную «Площадку реструктуризации долга». Этот сервис помогает бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и избежать банкротства.

Реструктуризация позволяет должнику добровольно урегулировать задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имущество и избежать неблагоприятных последствий. Подать заявку можно дистанционно, в режиме онлайн на официальном сайте ФНС России в разделе «Площадка реструктуризации долга» – «Обращение на площадку реструктуризации долга». При содействии налогового ведомства должники и кредиторы могут найти оптимальный путь урегулирования задолженности.

К слову, сотрудники налоговой службы продолжают консультировать граждан в выездных мобильных офисах. В июне 2026 года получить бесплатные консультации и ответы на вопросы по налогообложению можно будет по следующему графику: 10 июня (10:00-12:00) – Семейный МФЦ, г. Орел, ул. Комсомольская, 102А; 16 июня (11:00-13:00) – Центр общения старшего поколения, г. Ливны, ул. Дзержинского, 79; 18 июня (10:00-12:00) – МФЦ, г. Болхов, ул. Ленина, 37; 23 июня (10:00-12:00) – МФЦ, Орловская область, пгт Верховье, ул. Советская, 75; 24 июня (10:00-12:00) – Филиал фонда «Защитники Отечества» в Орле, г. Орел, ул. Степана Разина, 3.

Посетители мобильных офисов смогут получить разъяснения по декларированию доходов, полученных в 2025 году, в том числе по срокам уплаты НДФЛ. Налоговики расскажут орловцам о Едином документе учета физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о новом порядке взыскания задолженности и об электронных сервисах ФНС России. В пресс-службе регионального Управления ФНС напомнили, что мероприятия бесплатны и доступны для всех категорий налогоплательщиков, то есть для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИА “Орелград”