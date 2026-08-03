Клычков настаивает на раздаче земли застройщикам

«Ответственным» застройщикам.

Вопросы расселения аварийного жилья обсудили на совещании в администрации региона 3 августа. По словам члена правительства региона – руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергея Латынина, программа «Ответственный застройщик» уходит на второй план. Получив землю без торгов, компании еще продолжают передавать жилье городу. Однако сейчас больше перспектив чиновники видят в КРТ.

«Мы немножко переквалифицировались и сейчас идем уже по комплексному развитию территории. Это более современная программа, которая позволяет использовать различные механизмы», – пояснил Латынин.

Губернатор Андрей Клычков не стал спорить, что КРТ – объемная и эффективная программа.

«Но ключевой фактор, который есть, – это 64 тыс. кв. м оставшегося аварийного жилья. Жители совершенно обоснованно регулярно обращаются, – признал губернатор. – Здесь необходимо очень внимательно, с одной стороны, смотреть на факторы признания аварийного жилья, чтобы не было какого-то волюнтаризма. Второй момент: у нас значительная часть программы реализуется через деньги, то есть мы выплачиваем выкупную стоимость. Мне кажется, на фоне текущей ситуации нам с вами необходимо людям жилье предоставлять. Деньги получили – и неизвестно, чем это закончится».

Не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда средства уйдут мошенникам или в другие направления, отметил губернатор.

«Именно через жилье нужно создавать условия. Это и поддержка экономики, это и поддержка конкретной семьи, городской или сельской инфраструктуры. Давайте не искать простого варианта. Осталось 64 тыс. кв. м. По этим 64 тысячам можем ставить себе непростую задачу по созданию условий для строительства. Напомню, что есть разные научные течения, но каждый рубль стройки дает 8 рублей сопутствующим отраслям экономики».

Напомним, программа «Ответственный застройщик» — это инициатива губернатора Андрея Клычкова, запущенная в 2018 году. Ее главная цель — решить проблему переселения , используя внебюджетные механизмы. Компании получают земельные участки в аренду без торгов. Взамен на льготное получение земли безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность квартиры в построенном доме или других новых МКД. Жилье далее используются для расселения очередников и из аварийного фонда.

ИА “Орелград”