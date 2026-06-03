По 50 тысяч рублей гарантировали лучшим орловским учителям

Областные власти назвали условия проведения профессионального конкурса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о старте конкурсного отбора лучших учителей и других педагогических работников образовательных организаций региона. Участвовать в нем имеют право педагогические работники, основным местом работы которых являются образовательные организации. Обязательными условиями являются наличие высшей или первой квалификационной категории и педагогический стаж не менее 5 лет, за исключением молодых специалистов. Педработники, выполняющие административные или организационные функции, к участию не допускаются.

Всего учреждено 37 денежных поощрений губернатора по 50 тысяч рублей каждое. Они распределены по категориям: 8 премий предназначены для педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 13 – для учителей и педагогов общеобразовательных организаций; 3 – для педагогов школ-интернатов и организаций для обучающихся с ОВЗ; 4 – для педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 2 – для молодых специалистов (педагогический стаж – не более 3 лет); 6 – для педагогов организаций дополнительного образования детей; 1 – для педагогов организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Выдвижение кандидатов производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации. Как пояснили в пресс-службе губернатора, конкурсные материалы принимаются с 5 по 15 июня. В пакет документов должна быть вложена аналитическая справка о результатах педагогической деятельности за последние три учебных года. Оценивать конкурсные материалы будет комиссия, созданная при областном департаменте образования, в период с 20 июня по 20 июля. Критерии оценки различаются для каждой категории участников.

Рейтинговая таблица будет опубликована не позднее 5 августа. Победителями признают участников, набравших наибольшее количество баллов. Список победителей будет утвержден указом губернатора не позднее 10 сентября. Победители получат почетные грамоты и упомянутое выше денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Награждение будет проведено на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Педагоги, уже получавшие такое поощрение, имеют право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. Финансирование конкурса предусмотрено за счет средств областного бюджета.

ИА “Орелград”