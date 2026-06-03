В Орле врачи спасли почку онкобольной вопреки всему

Опухоль располагалась внутри органа.

Однако в Орловском онкодиспансере смогли провести ювелирную операцию. В итоге женщина сохранила орган.

Операция состоялась на днях. Сама опухоль была небольшой — «22 миллиметра». Однако она располагалась в почке на значительной глубине и оказалась связана с внутренней структурой данного органа. Чтобы не нарушить функции, потребовалась ювелирная работа хирургов.

Лапароскопические операции на почках в Орловском онкологическом диспансере делают уже три года. Этот случай оказался особым. Однако врачи смогли убрать образование, а затем восстановить почку.

Как рассказали в медицинском учреждении, около 20 лет назад здесь же проходил лечение отец пациентки — с таким же диагнозом, но уже в третьей стадии болезни. Однако врачи смогли вывести его в ремиссию на целых 16 лет.

ИА «Орелград»