В Орле врачи спасли почку онкобольной вопреки всему

3.6.2026 | 11:25 Медицина, Новости

Опухоль располагалась внутри органа.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Однако в Орловском онкодиспансере смогли провести ювелирную операцию. В итоге женщина сохранила орган.

Операция состоялась на днях. Сама опухоль была небольшой — «22 миллиметра». Однако она располагалась в почке на значительной глубине и оказалась связана с внутренней структурой данного органа. Чтобы не нарушить функции, потребовалась ювелирная работа хирургов.

Лапароскопические операции на почках в Орловском онкологическом диспансере делают уже три года. Этот случай оказался особым. Однако врачи смогли убрать образование, а затем восстановить почку.

Как рассказали в медицинском учреждении, около 20 лет назад здесь же проходил лечение отец пациентки — с таким же диагнозом, но уже в третьей стадии болезни. Однако врачи смогли вывести его в ремиссию на целых 16 лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU