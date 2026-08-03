На Орловщине ожидается до +34

3.8.2026 | 13:53 Важное, Новости, Общество

Об этом предупредили в МЧС.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода.

Ближайшей ночью температура составит от +14 до +19. Завтра днём – от +28 до +33. Примерно такой же прогноз синоптики дают на 5 и 6 августа. Днём в четверг ожидается от +29 до +34.

При этом небольшие дожди пройдут только местами и только 4 августа. В остальные дни существенных осадков не предвидится.

Ветер будет переменным, по ночам – слабым. Днём скорость повысится до предельных 9 метров в секунду во вторник, 11 метров в секунду — в среду и четверг.

Управление МЧС по Орловской области напоминает, что в жаркую погоду необходимо соблюдать соответствующие правила безопасного поведения, в том числе на водоёмах. В случае любых ЧП необходимо срочно обращаться на номер 112.

ИА «Орелград»


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