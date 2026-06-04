Мэрия Орла одолжит треть миллиарда рублей

Деньги ей потребовались для погашения долгов и покрытия дефицита бюджета.

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Цена контракта будет определена по итогам закупки, но известно, что лимит кредитной линии составляет 315 миллионов рублей. Средства планируется направить на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города.

Срок кредита, согласно проекту контракта, должен составить 365 дней со дня зачисления денежных средств на счет мэрии. Процентная ставка будет определена по итогам закупки. Для мэрии важно, чтобы не было комиссий и сборов за открытие, ведение и закрытие ссудного счета, за неиспользованный лимит, за досрочный возврат и т.д. Еще одним важным для города условием является отсутствие залога. Кредит администрация хочет получить без имущественного обеспечения.

Полное погашение основного долга должно быть произведено не позднее 15 июля 2027 года. Проценты за пользование кредитом мэрия обещает уплачивать ежемесячно. Кстати, цена контракта составляет 53,55 миллиона рублей – ожидается, что в такую сумму обойдется городскому бюджету обслуживание этого кредита. За просрочку исполнения обязательств контрактом будут предусмотрены штрафы и пени. Оформлением кредита и погашением за его счет дефицита бюджета занимается финансовое управление администрации города Орла.

Согласно выписке из муниципальной долговой книги города Орла по состоянию на 1 мая 2026 года, общий объем муниципального долга составляет 2,817 миллиарда рублей. При этом город не имеет просроченных обязательств, весь его долг является текущим. В структуре долга коммерческие кредиты банков составляют 507,745 миллиона рублей. Город одалживал деньги у «Т-банка» и «Сбербанка».

Бюджетные ссуды из областного бюджета составляют 2,309 миллиарда рублей. Ставки по банковским кредитам превышают 19 процентов годовых. В отличие от них, оба кредита от департамента финансов Орловской области были предоставлены Орлу всего под 0,1 процента годовых, в рамках программы льготного кредитования. Сроки погашения кредитных долгов для Орла распределены до 2035 года, то есть долговая нагрузка распределена равномерно. Кстати, новый кредит в 315 миллионов рублей, который планирует привлечь администрация областного центра, сопоставим с задолженностью перед одним из банков.

Можно предположить, что он будет направлен на рефинансирование текущих обязательств, срок погашения которых наступает в конце 2026 года. В любом случае привлечение кредитных ресурсов является стандартной практикой для муниципальных образований, позволяющей покрыть кассовые разрывы и своевременно исполнить долговые обязательства. А в 2026 году бюджет города Орла, как и в предыдущие годы, является дефицитным. Поэтому кредитные средства становятся одним из инструментов для «сбалансированности бюджетной системы».

ИА “Орелград”