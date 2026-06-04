Орловец обматерил супругу и угодил под суд

Житель Болховского района оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Болховский районный суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Как было установлено судом, 30 мая 2026 года данный гражданин, находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурной бранью в адрес своей супруги. Своими действиями он нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, – так посчитали и полиция, и суд.

В судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, а именно признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Также были приняты во внимание данные о личности административного правонарушителя.

Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток. Но в данном случае муж, обругавший жену, схлопотал наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе Болховского районного суда. Постановление еще публикации не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области сообщила, что в мае сотрудники вневедомственной охраны совершили 780 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и жилых помещений. В результате было задержано 24 человека, подозреваемых в совершении противоправных действий. Все они были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В отношении 21 из них были составлены протоколы об административном нарушении, также было возбуждено пять уголовных дел.

ИА “Орелград”