Сотрудников «Орёлводоканала» отметили благодарностями президента России

Орловцы оказали поддержку Троицкому району Луганской Народной Республики.

«Орёлводоканал» помогал восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать стабильную работу коммунальных систем и решать другие вопросы жизнеобеспечения местных жителей.

Благодарностей главы государства удостоились гендиректор орловского предприятия Василий Иванов и начальник транспортного участка управления механизации Павел Ветров.

«Это заслуга не одного человека, а большой команды, которая ежедневно выполняет свою работу и готова прийти на помощь там, где она необходима», – подчеркнул руководитель «Орёлводоканала».

ИА «Орелград»