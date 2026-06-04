Сотрудников «Орёлводоканала» отметили благодарностями президента России

Орловцы оказали поддержку Троицкому району Луганской Народной Республики.
«Орёлводоканал» помогал восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать стабильную работу коммунальных систем и решать другие вопросы жизнеобеспечения местных жителей.
Благодарностей главы государства удостоились гендиректор орловского предприятия Василий Иванов и начальник транспортного участка управления механизации Павел Ветров.
«Это заслуга не одного человека, а большой команды, которая ежедневно выполняет свою работу и готова прийти на помощь там, где она необходима», – подчеркнул руководитель «Орёлводоканала».
ИА «Орелград»