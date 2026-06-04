Сотрудников «Орёлводоканала» отметили благодарностями президента России

4.6.2026 | 16:50 ЖКХ, Новости

Орловцы оказали поддержку Троицкому району Луганской Народной Республики.

Фото: ИА “Орелград”/ Светлана Числова

«Орёлводоканал» помогал восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать стабильную работу коммунальных систем и решать другие вопросы жизнеобеспечения местных жителей.

Благодарностей главы государства удостоились гендиректор орловского предприятия Василий Иванов и начальник транспортного участка управления механизации Павел Ветров.

«Это заслуга не одного человека, а большой команды, которая ежедневно выполняет свою работу и готова прийти на помощь там, где она необходима», – подчеркнул руководитель «Орёлводоканала».

ИА «Орелград»


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