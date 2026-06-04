Орловская область подписала соглашение с «Росконгрессом»

4.6.2026 | 16:20 Новости, Экономика

Фонд основан в 2007 году.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

На данный момент это один из важнейших в стране операторов международных конгрессов и выставок, а также других подобных общественных мероприятий.

Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ скрепили подписями губернатор Андрей Клычков и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Это позволит нашему региону привлекать финансирование для проектов в экономической и социальной сферах, поддерживать благоприятный инвестиционный климат и получить доступ к аналитическим инструментам и экспертизе», – пояснил губернатор.

Ранее в рамках ПМЭФ было заключено соглашение с «Газпромбанком».

ИА «Орелград»


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