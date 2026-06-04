У Орловщины появился новый банк-партнёр

Им стал «Газпромбанк».

Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Клычков и зампред правления «Газпромбанка» Алексей Белоус. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал в северной столице накануне.

Соглашение определяет совместные направления работы — по реализации национальных проектов и программ поддержки промышленности. Также речь идёт о расширении «сферы применения механизма банковского сопровождения». Об этом орловский губернатор сообщил в своих соцсетях.

Как считает Клычков, новое партнёрство даст региону возможность привлечь дополнительные финансовые ресурсы, а также модернизировать банковскую систему.

Напомним, ранее стало известно, что областной центр хочет одолжить около трети миллиарда рублей.

ИА «Орелград»