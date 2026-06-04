В Орле расторгли контракты на ремонт дворов

Подвели подрядчики.

Об этом на совещании с главами муниципальных образований 4 июня сообщил член правительства – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.

«За прошедшую неделю в мониторинговую систему губернатора внесена информация о расторжении по инициативе заказчика трех контрактов на благоустройство дворовых территорий города Орла, ввиду низкого темпа работы со стороны подрядчиков, по улице Салтыкова-Щедрина, улице Комсомольской, Лескова», – сообщил чиновник.

ИА “Орелград”