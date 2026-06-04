В Орловской области обезопасили четыре плотины

4.6.2026 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Это пришлось делать через суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт о плотинах, расположенных

  • в Орловском муниципальном округе (№3 на реке Мезенка в деревне Кондырева),
  • Дмитровском районе (на ручье на реке Ока в селе Бородино),
  • в Малоархангельском районе (на реке Гнилая Плота в деревне Коротеево Первое)
  • и в Кромском районе (на пруде «Недненское» на реке Недна в деревне. Пушкарная).

Эксплуатирующая организация своеременно не разработала декларации о безопасности сооружений и не представила их в Ростехнадзор. Прокуратура направила в суд иск с требованием об устранении нарушений. Ответчиком выступал «Орёлгосзаказчик», уточнили в ведомстве.

Заводской районный суд Орла удовлетворил иск. На данный момент декларации уже не только разработаны, но и представлены в уполномоченный орган.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU