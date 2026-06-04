В Орловской области обезопасили четыре плотины

Это пришлось делать через суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт о плотинах, расположенных

в Орловском муниципальном округе (№3 на реке Мезенка в деревне Кондырева),

Дмитровском районе (на ручье на реке Ока в селе Бородино),

в Малоархангельском районе (на реке Гнилая Плота в деревне Коротеево Первое)

и в Кромском районе (на пруде «Недненское» на реке Недна в деревне. Пушкарная).

Эксплуатирующая организация своеременно не разработала декларации о безопасности сооружений и не представила их в Ростехнадзор. Прокуратура направила в суд иск с требованием об устранении нарушений. Ответчиком выступал «Орёлгосзаказчик», уточнили в ведомстве.

Заводской районный суд Орла удовлетворил иск. На данный момент декларации уже не только разработаны, но и представлены в уполномоченный орган.

ИА «Орелград»