Житель Курска попытался подкупить орловского полицейского

4.6.2026 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Однако в итоге попал под суд.

Фото: ИА «Орелград»

Преступление произошло в Троснянском районе в этом году в марте. Водитель, проживающий в другом регионе, выехал на полосу встречного движения. Его остановил сотрудник полиции.

Однако автомобилист попытался избежать ответственности. Он предложил полицейскому «закрыть глаза» на данное нарушение за взятку в 3 тысячи 500 рублей.

В итоге мужчину осудили по уголовной статье за покушение на дачу взятки. Дело рассматривал мировой судья участка Троснянского района.

Наказанием стал штраф в 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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