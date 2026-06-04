Облсуд не смягчил наказание за демонстрацию незаконных татуировок

Первоначально дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Само преступление произошло в СИЗО №1 Орла. Заключённый демонстрировал сокамерникам свои татуировки с нацистской и экстремистской символикой.

Известно, что речь идёт о местном жителе, осуждённом в 2025 году в августе. На тот момент ему оставалось отбывать в исправительных учреждениях ещё почти пять лет.

Кроме того, известно, что на тот момент мужчина уже подвергался административным наказаниям за демонстрацию нацистских татуировок. В итоге в связи с его поведением было заведено уже уголовное дело. Заводской районный суд «назначил окончательное наказание по совокупности приговоров» в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на один год).

Защита просила облсуд смягчить приговор. Однако вышестоящая инстанция не нашла для этого причин. Сейчас решение уже вступило в силу.

ИА «Орелград»