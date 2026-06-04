Мясные полуфабрикаты орловского производства оказались вне закона

Россельхознадзор признал декларацию о соответствии требованиям недействительной.

Она выдавалась на соответствующую продукцию, изготовленную индивидуальным предпринимателем Виноградовым М. В. Об этом рассказали в управлении ведомства по Орловской и Курской областям.

Причиной стало то, что при оформлении этого документа не были указаны все необходимые данные. Так, препараты должны были исследовать на содержание антибиотиков (левомицетина и бацитрацина, а также препаратов тетрациклиновой группы).

Однако результаты этих исследований отсутствовали в информационной системе «Меркурий». Сотрудники управления, занимаясь её мониторингом, выявили нарушение и приняли решение об аннулировании декларации.

ИА «Орелград»