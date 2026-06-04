Мясные полуфабрикаты орловского производства оказались вне закона

4.6.2026 | 13:35 Закон и порядок, Новости

Россельхознадзор признал декларацию о соответствии требованиям недействительной.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Она выдавалась на соответствующую продукцию, изготовленную индивидуальным предпринимателем Виноградовым М. В. Об этом рассказали в управлении ведомства по Орловской и Курской областям.

Причиной стало то, что при оформлении этого документа не были указаны все необходимые данные. Так, препараты должны были исследовать на содержание антибиотиков (левомицетина и бацитрацина, а также препаратов тетрациклиновой группы).

Однако результаты этих исследований отсутствовали в информационной системе «Меркурий». Сотрудники управления, занимаясь её мониторингом, выявили нарушение и приняли решение об аннулировании декларации.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU