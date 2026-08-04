Орловским перевозчикам помогут обновить автопарк

Субсидии на обновление общественного транспорта они получат из областного бюджета.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении дополнительного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета для обновления общественного транспорта. Общий объем средств, который планируется распределить по итогам отбора, составляет 5,62 миллиона рублей. Итоги организаторы планируют подвести до 21 августа. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением новых автобусов.

Претендовать на такую меру поддержки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками на территории региона. Приобретаемые ими автобусы должны быть произведены на территории РФ не ранее чем за 18 месяцев до даты поставки. Перевозчики обязаны оснастить транспорт системами безналичной оплаты, видеонаблюдения и контроля состояния водителей, а также обеспечить онлайн-доступ к информации о реальном движении автобусов.

Заявки принимаются в электронном виде через систему «Электронный бюджет». Требования к участникам стандартные: отсутствие задолженности по налогам свыше 30 тысяч рублей, недопустимость банкротства и реорганизации, а также подтверждение того, что компания не является офшорной и не связана с экстремистской деятельностью. Также требуется софинансирование со стороны получателя в размере не менее 60 процентов от стоимости транспорта.

К слову, совсем недавно департамент провел основной отбор, победителями которого были признаны четыре индивидуальных предпринимателя. Они получат из областного бюджета более 77 миллионов рублей. По условиям программы, перевозчики должны использовать приобретенные с помощью бюджетных субсидий автобусы на муниципальных маршрутах в границах городов и агломераций с населением более 50 тысяч человек по регулируемым тарифам не менее пяти лет.

ИА “Орелград”