На Орловщине 300 килограммов биоотходов хранили с нарушениями

Орловского ИП оштрафовали за промахи при производстве мяса.

Нарушения выявили в Болховском районе. Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, их допустил ИП Кормилицын А. А.

Ведомство проверяло убойную площадку, принадлежащую предпринимателю. Оказалось, что здесь хранятся 14 килограммов «охлажденных свиных субпродуктов» без маркировки производителя. Уточняется, что ими были «диафрагмы», «желудки» и «ноги».

Холодильная и морозильная камеры не были оборудованы приборами для записи температуры. Отсутствовал стерилизатор для обработки и хранения ножей.

Кроме того, на территории площадки нашли целых 300 килограммов биологических отходов, которые хранились с нарушениями. Они лежали в открытых баках без крышек, вне специального помещения, оборудованного определённым образом. Уточняется, что в данном случае под отходами имеются в виду «кишечник, копытца, обрезь», а также «кровь».

Также выявили и другие нарушения. В итоге в отношении ИП возбудили административное дело. Предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»