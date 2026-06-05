Двое орловцев подозреваются в похищениях золотых цепочек

По текущей версии, они срывали драгоценности с шей прямо на улицах.

Затем подозреваемые продали цепочки и купили мопеды, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Оба криминальных эпизода произошли в Орле в Заводском районе. Пострадавшие женщины обратились в полицию с разницей в один день. Общая сумма похищенных драгоценностей составила 330 тысяч рублей.

В преступлениях подозревали двоих молодых людей. В первом случае нападавший был один. Однако женщина заметила другого юношу, который находился неподалёку.

Во втором случае предполагаемые подельники подошли к жертве уже вдвоём. Один отвлёк женщину разговором, а второй сорвал цепочку.

Полицейские, осмотрев места происшествий, нашли бутылку из-под воды и пакет из-под выпечки, предположительно, оставленные злоумышленниками. Сотрудники МВД определили магазин, где были куплены товары, и изучили записи с видеокамер наблюдения, установленных в торговой точке. Оказалось, что подозреваемые попали на видео.

После данные лица были установлены и задержаны. Оказалось, что это юноши 2007 и 2009 годов рождения. Таким образом, один из них являлся несовершеннолетним.

Орловцев задержали в Нарышкино в одном из гаражей. Известно, что они уже продали похищенное и приобрели на эти средства два мопеда.

Уголовное дело возбудили по статье «грабёж».

ИА «Орелград»