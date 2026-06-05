Олег Карпиков помог провести День защиты детей в Малоархангельске

Но настоящим «гвоздем» программы стало выступление иллюзиониста Ярослава Ронжина. В Малоархангельске такого еще не видели: целый час фокусник демонстрировал чудеса ловкости рук, заставляя воздушные шары исчезать в воздухе, а платки — появляться из пустоты. Дети, конечно, поверили в чудо.

А после началось самое веселое — фестиваль красок. Площадь за считанные минуты превратилась в разноцветный костер. Дети кидали вверх горсти цветного порошка, и над их головами взлетали желтые, синие, розовые облака. Обычные мальчишки и девчонки стали яркими «аватарами», а праздник из официального превратился в шумную уличную дискотеку.

«Мы живём для детей»

Организовать праздник помог почётный гражданин города Орла и меценат Олег Карпиков. В Малоархангельске его знают многие – он помогает району не в первый раз. К 9 мая благоустроил мемориальные комплексы в селе Протасово и деревне Репьевка, а в этот раз решил подарить радость детям в начале летних каникул. Почему он это сделал? Карпиков объясняет просто: «Мы живем для детей».

Сам меценат признается, что, глядя на веселую детвору, с теплотой вспоминает свое советское детство. Пионерские линейки, красные галстуки, торжественные речи председателя совета дружины… Говорит, ту атмосферу торжественности и общей радости помнит до сих пор и хочет, чтобы нынешние ребята чувствовали нечто похожее. Пусть без пионерских кричалок, зато с фокусами и цветными красками.

По задумке Олега Владимировича, современный праздник не должен уступать по духу тем самым пионерским линейкам. Ведь, в конце концов, главное – не антураж, а ощущение большого, искреннего и всеобщего счастья.

Праздник ко Дню защиты детей задумывался как подарок каждому ребенку и он, действительно, удался: не официально-парадный, а живой и шумный. Лето официально объявлено открытым, а Малоархангельск на день стал самой яркой точкой на карте Орловщины.

Источник. Фото: Ирина Степанова