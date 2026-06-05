Олег Карпиков помог провести День защиты детей в Малоархангельске

5.6.2026 | 16:23 Культура, Новости

3 июня круглая площадка в парке Пушкина напоминала растревоженный улей. Сюда, на главный детский праздник года, съехалась практически вся детвора Малоархангельска, чтобы встретить лето и хоть на время забыть о школьных заботах.

Фокусы и «Непоседы»

Открыл мероприятие глава Малоархангельского района Петр Матвейчук.

«В нашем районе очень много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей и различных олимпиад», — обратился к юным зрителям Петр Васильевич, пожелав им не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.

Развлекательную часть мероприятия для детей подготовили два местных коллектива. Танцевальный ансамбль «Непоседы» из районного Дома детского творчества и вокальная группа «Акварель» из Прогрессовского сельского дома культуры.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU