Олег Карпиков помог провести День защиты детей в Малоархангельске

3 июня круглая площадка в парке Пушкина напоминала растревоженный улей. Сюда, на главный детский праздник года, съехалась практически вся детвора Малоархангельска, чтобы встретить лето и хоть на время забыть о школьных заботах.
Фокусы и «Непоседы»
Открыл мероприятие глава Малоархангельского района Петр Матвейчук.
«В нашем районе очень много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей и различных олимпиад», — обратился к юным зрителям Петр Васильевич, пожелав им не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.
Развлекательную часть мероприятия для детей подготовили два местных коллектива. Танцевальный ансамбль «Непоседы» из районного Дома детского творчества и вокальная группа «Акварель» из Прогрессовского сельского дома культуры.