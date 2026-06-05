Магазин-долгострой на Московском шоссе расширил парковку

Управления градостроительства Орловской области утвердило проекты корректировок.

Издан приказ об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной пер. Керамический, ул. Михалицына, домовладениями № 37 и № 54 по Московскому шоссе, ул. Электровозная и т.д., и проекта межевания территории в кадастровом квартале 57:25:0040221. Документы подготовило ООО «РЕД ГРУПП» по заказу Бородиной Лаймы Витаутовны.

Проект предусматривает строительство «двухэтажного магазина по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы». Здание площадью ориентировочно 891,8 кв. м. Площадь застройки – 493 кв. м, процент застройки – 29,4%, высота здания до парапета – 8,9 м. Въезд и выезд предусмотрены с южной стороны на Московское шоссе с существующей улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено образование нового земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040221:1266 (площадь 1 064 кв. м). Вид разрешенного использования — «Магазины». Итоговая площадь участка под магазином и парковкой вырастет до 1 676 кв. м.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в заключении от 16 февраля 2026 года № 3-7-243 подтвердило отсутствие в этом месте объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов, а также зон их охраны. Управление указало на необходимость проведения археологических исследований до начала хозяйственных работ.

Хотя в документах указано, что участок свободен от застройки. На панораме yandex.ru/maps 2022 года уже видно, что работы по возведению магазина активно идут.

ИА “Орелград”