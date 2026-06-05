В Орле выбирают канон для иконы Афанасия Сайко

Завершается создание второго варианта.

Первый образ уже готов. С ним состоялась церемония прославления нового орловского святого, которая прошла в областном центре в Богоявленском соборе в мае. Возможно, будут созданы и другие варианты.

Как сообщают «Вести-Орёл», пока митрополия не определилась с выбором канонического образа. Однако это вопрос ближайшего времени. Избранную версию иконы будут массово тиражировать и распространять.

«Иконопись Афанасия Андреевича хотелось бы видеть ещё и с частицей его жития», – отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

ИА «Орелград»