В Орле выбирают канон для иконы Афанасия Сайко

5.6.2026 | 11:47 Новости, Общество

Завершается создание второго варианта.

Фото: orel-eparhia.ru

Первый образ уже готов. С ним состоялась церемония прославления нового орловского святого, которая прошла в областном центре в Богоявленском соборе в мае. Возможно, будут созданы и другие варианты.

Как сообщают «Вести-Орёл», пока митрополия не определилась с выбором канонического образа. Однако это вопрос ближайшего времени. Избранную версию иконы будут массово тиражировать и распространять.

«Иконопись Афанасия Андреевича хотелось бы видеть ещё и с частицей его жития», – отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU