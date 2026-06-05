20-летнего орловца осудили за призывы к терроризму

5.6.2026 | 11:35 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, причиной стали публикации в интернете, которые содержали призывы к террористической деятельности. Житель регионального центра разместил их в открытом доступе.

Ему вменили соответствующую статью УК (205.2, часть 2). Суд признал орловца виновным.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, молодого человека лишили права заниматься администрированием сайтов в электронных и телекоммуникационных сетях (на два года).

ИА «Орелград»


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