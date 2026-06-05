В Орле завершили обновление клумб у входа в горпарк

5.6.2026 | 16:47 Новости, Общество

Также полностью обновлены клумбы у памятника Поликарпову.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

В общей сложности, здесь высадили 6260 цветов. На смену весенним тюльпанам пришли летние агератумы, бархатцы и бегонии, а также петунии.

Работы выполняли сотрудники тепличного хозяйства «Спецавтобазы».

«Просим бережно относиться к клумбам, не срывать цветы и ценить труд людей, которые ежедневно делают Орёл красивее и уютнее», — высказались представители муниципального учреждения.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


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