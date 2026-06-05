Орловские полицейские отмечают профессиональный праздник

5.6.2026 | 17:05 Новости, Общество

45 новых сотрудников приняли присягу.

Фото: Пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Сегодня исполняется очередная годовщина со дня создания полиции России. Её история превышает три сотни лет. В 1718 году в этот день Пётр Первый учредил в Петербурге должность генерал-полицмейстера, подписав соответствующий указ.

В связи с этим в Орле состоялось торжественное мероприятие. 45 молодых сотрудников приняли присягу. Церемония прошла на улице Тургенева у мемориального комплекса, посвящённого сотрудникам ОВД, которые погибли при исполнении служебного долга.

После торжественной части состоялся молебен. Затем к мемориалу возложили цветы.

Также аналогичные церемонии прошли в нескольких районных отделениях полиции Орловщины на местном уровне.

ИА «Орелград»


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