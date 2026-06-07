На бюджет Орла легла крупная неустойка

Суд взыскал с мэрии 2,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск казанского ООО «Символ Про» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (МКУ «ОМЗ г. Орла») и муниципальному образованию «Город Орел» о взыскании неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ. Еще в декабре 2021 года между ООО «Символ Про» и МКУ «ОМЗ г. Орла» был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Карачевская, ул. Гостиная, ул. Пушкина».

Истец в своем заявлении указал, что он выполнил работы в полном объеме и сдал их заказчику 27 марта 2024 года. Это было подтверждено представленным в судебном заседании актом сдачи-приемки документации. Согласно условиям контракта, окончательный расчет должен был быть произведен в течение 10 дней с даты подписания акта, то есть не позднее 8 апреля 2024 года. Однако заказчик свои обязательства вовремя не исполнил.

Спор ранее уже рассматривался в суде. И решением арбитражного суда Орловской области от 25 декабря 2024 года с МКУ «ОМЗ г. Орла» уже был взыскан основной долг в размере 8,365 миллиона рублей. Фактически же эта сумма была оплачена только 5 июня 2025 года, что подтверждается платежным поручением. Поскольку оплата поступила с существенным опозданием, подрядчик начислил неустойку, исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Представитель МКУ «ОМЗ г. Орла» не оспаривал факт просрочки оплаты. Но указал, что учреждение не имело возможности исполнить обязательства в срок из-за отсутствия финансирования со стороны бюджета. Ответчик заявил ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ (явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства).

Представитель второго ответчика, которым было управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, в судебное заседание не явился и отзыв не представил. Поскольку факт просрочки исполнения обязательств по оплате чиновники не оспаривали, вопрос был только в сумме неустойки. Суд проверил расчеты истца и признал их арифметически верными и соответствующими действующему законодательству. Оснований для снижения неустойки по статье 333 ГК РФ он не нашел.

Также суд в своем решении казал, что «отсутствие бюджетного финансирования, тяжелое финансовое положение, наличие задолженности перед другими кредиторами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки». И особо подчеркнул: «Отсутствие лимитов бюджетных средств не освобождает ответчика от гражданско-правовой ответственности за неисполнение принятого на себя обязательства по своевременной оплате выполненных работ».

Поскольку МКУ «ОМЗ г. Орла» является казенным учреждением, а его учредителем и собственником имущества выступает муниципальное образование «Город Орел», суд установил субсидиарную ответственность. Он постановил взыскать неустойку в размере 2,476 миллиона рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 99,3 тысячи рублей с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Но если у того не найдется требуемой суммы, то деньги будут взысканы с муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА “Орелград”