Проверка лицея в Орле выявила нарушения в начислении зарплаты

Также ревизоры указали на тревожный рост просроченной задолженности.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла провел плановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №21 имени А.П. Ермолова». Проверка охватила период с 1 января 2024 года по 31 января 2026 года. Ее результаты опубликованы на официальном сайте администрации. Проверка показала, что кредиторская задолженность лицея на протяжении проверяемого периода оставалась высокой.

А к началу 2026 года она и вовсе заметно выросла. Так, общая задолженность лицея по состоянию на 1 января 2024 года составляла 9,732 миллиона рублей, из нее просроченная задолженность оценивалась в 5,174 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года долги лицея сократились до 5,703 миллиона рублей, но из них 2,514 миллиона рублей составляли просроченные обязательства. К началу 2026 года общая задолженность почти вернулась к показателям начала 2024 года, превысив 9,6 миллиона рублей, а просроченная превысила 4,1 миллиона рублей.

В ходе проверки ревизоры выявили нарушения порядка начисления заработной платы сотрудникам, находившимся в учебных отпусках и служебных командировках. Из отчета следует, что расчет среднего дневного заработка производился с нарушением установленных правил. Кроме того, в нарушение коллективного договора, часть приказов о стимулирующих и компенсационных выплатах, а также приказов о распределении учебной нагрузки не была согласована с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Также были установлены нарушения в части несвоевременного оформления трудовых договоров, как по основному месту работы, так и по совместительству, и дополнительных соглашений к ним. В ходе проверки выяснилось, что использование личных материальных ценностей сотрудников в рабочем процессе не было надлежащим образом оформлено документально. По мнению контрольного органа, это создает риски как для работников в виде потенциальной утраты или повреждения личного имущества, так и для учреждения в виде претензии со стороны проверяющих органов. По итогам проведенной проверки учреждению было направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений.

ИА “Орелград”