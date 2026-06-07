Публичные слушания во Мценске будут проводить по-новому

Новые условия утвердили депутаты.

Мценский городской Совет народных депутатов принял новое «Положение о порядке назначения и проведения публичных слушаний на территории города». Документ разработан в соответствии с обновленным федеральным законодательством. Он детально регламентирует, какие именно вопросы местного значения требуют обязательного вынесения на публичные слушания. К таковым депутатский корпус отнес: проект Устава города Мценска и поправки к нему, за исключением случаев приведения в соответствие с федеральным или областным законодательством, проекты бюджета города и отчеты о его исполнении, а также вопросы о преобразовании городского округа.

При этом градостроительные публичные слушания, например, по генпланам, правилам землепользования и застройки и т.д., будут проводиться в соответствии с другими нормами законодательства и под действие нового положения не подпадают. Публичные слушания могут быть инициированы тремя сторонами. Прежде всего, Мценским городским Советом народных депутатов – в этом случае слушания назначаются решением горсовета. Также слушания могут назначаться постановлением главы города Мценска.

Третий путь – горожане вправе сами создать инициативную группу не менее чем из 10 человек, собрать не менее 100 подписей в поддержку своей инициативы и направить в горсовет пакет документов. Горсовет обязан рассмотреть инициативу жителей в течение 10 дней и принять решение о назначении слушаний либо об отказе, с обязательным указанием причин. При этом отказ может быть обжалован или устранен, после чего инициатива подается повторно.

Согласно новому положению, публичные слушания проводятся, как правило, в форме собрания жителей: в будние дни – с 17:00 до 22:00; в выходные – с 10:00 до 19:00. Запрещается назначать слушания на нерабочий праздничный день, на день перед ним или на день после него. Интересно, что кворум для признания слушаний состоявшимися не устанавливается. Они будут считаться проведенными даже при полной неявке жителей. Итоговое мнение по проекту определяется открытым голосованием присутствующих участников большинством голосов.

По итогам слушаний комиссия по их проведению обязана оформить протокол и итоговое заключение, которое, впрочем, носит рекомендательный характер. В течение семи рабочих дней после слушаний эти документы направляются органу, назначившему слушания, а затем публикуются в установленном порядке. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний, как и прежде, будет брать на себя бюджет города Мценска.

ИА “Орелград”