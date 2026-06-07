Нетрезвая орловчанка обвинила мужа в попытке убийства

Сигнал женщины пришлось проверять сотрудникам полиции.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая решила «наказать» супруга с помощью полиции. Женщину признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Ее действия следствием и судом были квалифицированы по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ. Как сообщила пресс-служба Дмитровского райсуда, неприятный инцидент произошел в январе 2026 года.

Местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району. В разговоре с оперативным дежурным она заявила, что ее супруг пытался ее душить и избил. На основании этого сообщения сотрудники полиции незамедлительно организовали предварительную проверку. Однако в ходе разбирательства факты, озвученные заявительницей, не подтвердились.

В действиях мужа не обнаружили состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В противном случае ему грозило бы уголовное преследование. Но подвести мужа к суду женщина не смогла. Полиция во всем разобралась, выяснила, что жена попросту оболгала мужа. В итоге в возбуждении уголовного дела в отношении супруга было отказано, а жена стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе.

В пресс-службе суда особо отметили, что своими ложными показаниями женщина не только ввела правоохранителей в заблуждение, но и отвлекла силы и средства полиции от выполнения реальных задач по охране правопорядка. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. С ее слов, причиной звонка в полицию стали неприязненные отношения с мужем. Она таким способом решила ему досадить.

При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств. Например, смягчающими наказание обстоятельствами были признаны активное способствование подсудимой раскрытию преступления и ее признательные показания. Но отягчающим обстоятельством был признан тот факт, что преступление орловчанка совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она получила наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”