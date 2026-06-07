Облизбирком утвердил план подготовки системы ГАС «Выборы»

7.6.2026 | 9:00 Новости, Политика

Систему подготовят к единому дню голосования 20 сентября 2026 года.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Избирательная комиссия Орловской области утвердила план подготовки и использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») при проведении выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписала председатель облизбиркома Людмила Пиняева. Документом предусмотрено три этапа работы с автоматизированной системой: подготовительный, основной и заключительный.

На первом этапе информационное управление облизбиркома организует взаимодействие с сервисной организацией, обслуживающей систему ГАС «Выборы», а также со службой технической поддержки и разработчиками. При необходимости будет организовано обучение вновь принятых системных администраторов комплексов средств автоматизации территориальных избирательных комиссий. Сведения о планируемых выборах должны быть направлены в Федеральный центр информатизации при ЦИК России не позднее 19 июня 2026 года.

После официального объявления выборов предстоит утвердить и направить в ФЦИ при ЦИК России регламент обмена информацией с использованием ГАС «Выборы». Это необходимо сделать не позднее 19 июля 2026 года. До 5 сентября будет проведена проверка выполнения организационных и технических мероприятий по защите информации. Не позднее 12 сентября запланировано проведение не менее двух тренировок по использованию системы, в том числе с применением машиночитаемого кода.

К этому же сроку информационное управление должно подготовить и направить в ФЦИ при ЦИК России заключение о готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к проведению выборов. В дни голосования в сентябре все технологические операции будут выполняться в строгом соответствии с утвержденным регламентом обмена информацией. После завершения выборов территориальные избирательные комиссии представят отчеты о своей работе. Информационное управление обобщит эти данные, проведет анализ работы ГАС «Выборы» и направит итоговый отчет в Федеральный центр информатизации при ЦИК России. Все отчетные материалы должны быть представлены не позднее 5 октября 2026 года.

ИА “Орелград”


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