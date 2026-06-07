Орловские племенные хозяйства получат почти 20 миллионов рублей

Средства будут выделены им в качестве субсидий на поддержку животноводства.

В Орловской области стартовал отбор на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Из областного бюджета на эти цели выделено 19,753 миллиона рублей. Сумма субсидии будет рассчитываться в индивидуальном порядке. Заявки принимаются в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Право на данный вид государственной поддержки имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Субсидии предоставляются по четырем направлениям. Так, в рамках первого из них субсидии положены на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота.

Получить их могут хозяйства, включенные в перечень племенных хозяйств, утверждаемый правительством Орловской области по согласованию с Минсельхозом РФ. В рамках второго направления бюджетные средства предназначены на поддержку селекционных мероприятий в отношении племенного маточного поголовья крупного рогатого скота – в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом РФ. Третье направление – на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе этой оценки.

А в рамках четвертого направления субсидии выдадут на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. Соискатели должны соответствовать ряду обязательных требований. Так, для первых трех направлений обязательно включение соискателя в перечень племенных хозяйств. А для четвертого направления, то есть для приобретения молодняка, обязательна регистрация в государственном племенном регистре.

Важными условиями также являются: отсутствие у соискателя в 2025 году случаев привлечения его к ответственности за выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения; отсутствие просроченной задолженности перед учреждениями по мелиорации в размере, превышающем 50 тысяч рублей; наличие в государственном реестре земель сельскохозяйственного назначения сведений о земельных участках, на которых расположены животноводческие комплексы или фермы.

ИА “Орелград”