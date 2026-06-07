Во Мценском районе заменят обветшавшие тепловые сети

В районе началась подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Администрация Мценского района утвердила программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Согласно документу все подготовительные и ремонтные работы на объектах ЖКХ, социальной сферы и инженерной инфраструктуры должны быть завершены к 1 сентября 2026 года. А комплекс работ по подготовке жилых домов, объектов теплоснабжения и социальной сферы к подаче тепла необходимо завершить до 1 октября 2026 года с обязательным оформлением паспортов готовности на многоквартирные дома.

В районе уже создана межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях. Особое внимание в постановлении администрации уделено замене ветхих и аварийных тепловых сетей. План предусматривает замену не менее 5 процентов от их количества «для недопущения роста износа инженерных сетей». Согласно плану замены ветхих сетей на 2026 год, работы запланированы в населенных пунктах Алябьево, Глазуново, Первый Воин, Жилино, Черемошны, Протасово и других. Общая протяженность подлежащих замене сетей в 2026 году составит более1,9 километра.

Оценку готовности к отопительному периоду пройдут две теплоснабжающие организации: ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и МУП «Теплогаз Мценского района». Также будут проверены многочисленные потребители тепловой энергии, в том числе школы, детские сады, учреждения культуры, ФАПы и администрации сельских поселений.

В план-график подготовки включены котельные в населенных пунктах: Отрадинское, Протасово, Черемошны, Алябьево, Глазуново, Спасское-Лутовиново, Подбелевец, Первый Воин, Тельчье, Башкатово, Волково и др. Запланированы ремонт котлов, ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания теплотрасс, поверка контрольно-измерительных приборов и газоанализаторов.

Оценку готовности пройдут и управляющие организации. В многоквартирных домах запланированы ремонт кровель, систем водоснабжения и канализации, замена входных дверей, покраска заборов и покос травы на придомовых территориях. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке местные власти предписали до 29 августа 2026 года уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса.

ИА “Орелград”