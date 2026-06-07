Средняя зарплата орловцев выросла до 66 441 рубля

За прошедший год она увеличилась почти на 12 процентов.

Орелстат опубликовал данные о заработной плате работников организаций Орловской области за март 2026 года, а также итоги выборочного обследования рабочей силы за февраль-апрель 2026 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в марте 2026 года составила 66 441 рубль. По сравнению с февралем 2026 года она увеличилась на 5,8 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года выросла на 11,8 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом уровня инфляции, в марте 2026 года выросла по сравнению с мартом 2025 года на 5,7 процента.

Как и прежде, сохраняется значительная дифференциация по видам экономической деятельности, отмечают статистики. Так, средняя зарплата работников финансовой и страховой деятельности составила 102 996 рублей, сферы транспортировки и хранения – 77 241 рубль, сферы обрабатывающих производств – 75 574 рубля, сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства – 74 604 рубля, государственного управления – 71 944 рубля, деятельности в области информации и связи – 69 852 рубля, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 69 576 рублей.

Далее следуют оптовая и розничная торговля – 65 202 рубля, строительство – 61 747 рублей, здравоохранение и социальные услуги – 54 445 рублей, культура, спорт и организация досуга – 53 668 рублей, образование – 52 825 рублей, предоставление прочих видов услуг – 44 828 рублей, гостиницы и предприятия общественного питания – 42 988 рублей. По состоянию на конец апреля 2026 года в Орловской области отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, добавили в Орелстате.

По итогам обследования рабочей силы за февраль-апрель 2026 года, численность занятых в экономике региона составила 330,9 тысячи человек, безработных – 5,6 тысячи человек. Уровень участия в составе рабочей силы (доля экономически активного населения в общей численности населения) – 56,5 процента. У мужчин этот показатель значительно выше (64,6 процента), чем у женщин (49,9 процента). В городской местности он составляет 58,1 процента, в сельской – 53,1 процента.

Уровень занятости статистики оценили в 55,5 процента, а уровень безработицы по методологии МОТ – в 1,7 процента. Такой показатель безработицы соответствует статусу «полной занятости» и находится на уровне, характерном для экономически благополучных регионов. Рост реальной заработной платы на 5,7 процента превышает целевые показатели многих программ социально-экономического развития, что свидетельствует о положительной динамике в уровне жизни населения.

ИА “Орелград”