Работа КСП принесла более 1 миллиарда рублей экономического эффекта

Контрольно-счетная палата Орловской области озвучила итоги мониторинга бюджетного процесса.

Контрольно-счетная палата Орловской области подвела итоги деятельности за 2025 год. Значимым результатом работы стал весомый социально-экономический эффект, который традиционно складывается по итогам контрольных мероприятий, а также в ходе мониторинга бюджетного процесса. Только по итогам рассмотрения рекомендаций КСП экономический эффект для областного бюджета составил 1,048 миллиарда рублей.

В отчетном периоде специалисты палаты провели 45 экспертиз проектов законов об областном бюджете и бюджете ТФОМС, а также 25 экспертиз проектов государственных программ. По итогам мониторинга бюджетного процесса было подготовлено 125 рекомендаций, направленных на повышение качества управления региональными финансами и госсобственностью. Все они были учтены при формировании и исполнении бюджета.

Особое внимание аудиторы уделили анализу проекта бюджета на 2026-2028 годы. В ходе экспертизы был выявлен ряд системных недочетов: несогласованность объемов финансирования госпрограмм на сумму 11,7 миллиарда рублей, отсутствие расчетов распределения межбюджетных трансфертов, а также несоответствие данных о федеральных доходах. Кроме того, у двух главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) отсутствовали утвержденные методики прогнозирования доходов.

«Результаты нашей работы наглядно демонстрируют востребованность рекомендаций КСП для всех участников бюджетного процесса. Ключевыми факторами успеха стали накопленный опыт, системный анализ и эффективное межведомственное взаимодействие с депутатским корпусом, правительством и правоохранительными органами», – отметили в ведомстве.

Самые значимые финансовые итоги внедрения предложений КСП таковы: на 311,2 миллиона рублей были увеличены налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2026 год ко второму чтению законопроекта; 536 миллионов рублей составил объем актуализированного финансового обеспечения 14 государственных программ, приведенный в соответствие с требованиями законодательства; 201,2 миллиона рублей составили дополнительные поступления в бюджет благодаря отказу от продления неэффективной налоговой льготы по налогу на имущество организаций.

Также в ходе внешней проверки отчетности 35 главных администраторов бюджетных средств были выявлены отдельные нарушения при принятии обязательств и учете доходов будущих периодов. В КСП подчеркнули, что оперативное взаимодействие с финансовым блоком правительства региона позволяет не только исправлять нарушения, но и значительно повышать прозрачность всей системы финансового планирования в Орловской области.

ИА “Орелград”