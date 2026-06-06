Орловец по суду доказал, что является «чернобыльцем»

Очередной иск о праве на льготную пенсию рассмотрели в Орловской области.

Житель Кромского района через суд добился права на досрочную пенсию как чернобылец. Об этом сообщила пресс-служба Кромского районного суда, который рассмотрел иск. Местный житель оспорил отказ Отделения Социального фонда России по Орловской области в досрочном назначении пенсии по старости в связи с проживанием на территории, загрязненной после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подобные процессы для Орловской области перестали быть редкостью.

Из материалов дела следует, что ранее гражданин обратился в Отделение СФР по Орловской области с заявлением о назначении пенсии по старости в соответствии с Законом РФ № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Однако фонд отказал ему в досрочном назначении пенсии, посчитав, что документально подтвержденный период проживания и работы на территории с льготным социально-экономическим статусом составляет лишь 11 лет 3 месяца 3 дня.

Это на 9 месяцев меньше необходимых 12 лет, подсчитали в ведомстве. Фонд не стал отрицать, что у мужчины имеется право на досрочный выход на пенсию. Но приобретет он его только по достижении возраста 58 лет. Но гражданин хотел оформить ее на один год раньше. В суде он настаивал на том, что фактически проживал и работал на территории с льготным статусом более 12 лет.

Он просил суд установить факт его проживания в зоне со льготным социально-экономическим статусом вследствие чернобыльской катастрофы, а уже на основании этого признать за ним право на досрочное назначение страховой пенсии по старости со снижением общеустановленного пенсионного возраста и с выплатой пенсии по достижении им возраста 57 лет.

Суд, проанализировав представленные документы, заслушав участников процесса и показания свидетелей, пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Иными словами, он признал за истцом право на назначение досрочной пенсии по достижении возраста 57 лет. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

ИА “Орелград”