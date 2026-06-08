Орловский участник СВО добился выплаты через суд

8.6.2026 | 12:06 Новости, СВО

В этом помог орган надзора.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Известно, что соответствующее обращение приняла прокуратура Глазуновского района.

Военнослужащий рассказал о нарушении его прав на получение социальной поддержки. Речь шла о региональной выплате в связи с ранением (500 тысяч рублей единовременно).

Проблемой стало «отсутствие сведений о получении ранения во время участия в специальной военной операции».

В итоге прокуратура подала иск в суд. Там официально установили, что мужчина был ранен на СВО, и признали право орловца на выплату.

На данный момент деньги уже перечислены на его банковский счёт.

ИА «Орелград»


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