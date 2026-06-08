При поддержке Олега Карпикова в Малоархангельске прошёл спортивный турнир

В Малоархангельске прошли соревнования по киокусинкай каратэ на Кубок главы района. Этот турнир проводятся уже третий год подряд, и с каждым разом его география только расширяется. В этот раз на татами встретились порядка 70 участников из пяти районов Орловской области и города Орла.

Киокусинкай — это не просто поединок и не только техника ударов. Это философия, где главное — сила духа, дисциплина и уважение к сопернику.

Открывая турнир, глава Малоархангельского района Пётр Матвейчук сказал:

«Сегодня мы должны делать всё для детей и молодёжи, чтобы они занимались полезным делом. К сожалению, пока что у нас нет хорошего спортзала. Но есть желание, есть дети — и есть отличные результаты».

Яркий пример тому – выпускник местной школы, а ныне начинающий тренер Артём Макаров. Он начал заниматься каратэ в четыре года. Первое время ради тренировок приходилось ездить в соседнюю Змеевку, но трудности его не испугали, а только закалили. Результат превзошёл все ожидания: недавно Артём защитил звание кандидата в мастера спорта и привёз серебряную медаль из самой Японии!

Сегодня он тренирует двадцать начинающих каратистов в собственном клубе в родном городе.

«Я всегда хотел тренировать, — признаётся Артём. — Как только пошли первые результаты, мечтал набрать свою группу, чтобы мои ученики тоже выступали и выигрывали награды».

Для него этот турнир стал важным рубежом: только окончив школу, он выступил на турнире уже в новой роли — как наставник. Это была финальная точка его детского пути и старт взрослой карьеры.

Ударная победа

Соревнования проходили в родной для Артёма школе № 2. На турнире царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Зрители с волнением следили за схватками, тренеры вязали советы, а судьи беспристрастно определяли сильнейших.

Директор школы Игорь Горохов с гордостью отметил, что стены учебного заведения уже в третий раз принимают такую красивую и мужественную делегацию.

Среди почётных гостей турнира был почётный гражданин Орла и известный меценат Олег Карпиков. Для Малоархангельского района он давно не чужой человек: помогает развивать спорт, поддерживает патриотические проекты и создаёт условия, чтобы дети из отдалённых районов ни в чём не уступали сверстникам из больших городов.

«По-настоящему гармоничным и счастливым человека делают несколько вещей — спорт, работа, культура и хорошие человеческие отношения», – подчеркнул Олег Владимирович, пожелав спортсменам удачи.

В этот день без наград не ушёл никто: каждый участник получил медали или памятные сувениры. А настоящий подарок своему наставнику преподнесла команда Артёма: его воспитанники забрали главный трофей — Кубок главы района.

Турнир пока носит статус областного, но организаторы уверены: есть все шансы, что в следующем году Малоархангельск примет гостей из других регионов, а соревнования станут межрегиональными. Ведь главное уже есть — желание, дети, результаты и такие люди, как Артём Макаров, который доказал: если есть стержень, то ничто не помешает доехать до Японии и вернуться с медалью.

Фото: ОГТРК. Источник.