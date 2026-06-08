Застройщики в новых регионах получат финансирование своих проектов на 16 млрд рублей

В новых регионах растет деловая активность – у предпринимателей и компаний ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области повысился спрос на открытие счетов, эквайринг, финансирование инвестиционных проектов.

Как рассказал ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, с начала года банк заключил соглашения на 16 млрд рублей с компаниями среднего и малого бизнеса в сфере жилищного строительства в воссоединённых регионах.

Совокупный объем согласованных лимитов застройщикам, которые реализуют проекты на новых территориях, на конец марта составил 67,8 млрд рублей. Как отметил Денис Бортников, в воссоединенных регионах растет число представителей малого и среднего бизнеса, а также увеличивается эквайринговая сеть и популярность безналичных операций, расширяется офисная сеть банка.

По данным Минстроя РФ на март 2026 года, объемы запланированного к вводу жилья в четырех воссоединенных регионах России – Донбассе и Новороссии до конца года превысят 1,9 млн кв. м.

В новых регионах по поручению президента реализуется программа льготной ипотеки под 2% годовых. Для застройщиков, получивших статус участника СЭЗ, предусмотрены преференции в части налогообложения, землепользования и градостроительной деятельности, а также льготные условия проектного финансирования.

ИА “Орелград”