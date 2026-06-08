В мэрии Орла оценили финансовые претензии к СК «Гранит»

Компания ремонтирует здание школы №29.

На профильном комитете облсовета вопрос осветила первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

По её словам, капремонт готов уже на 92%. На объекте трудятся 19 человек.

В то же время ООО «СК «Гранит»» неоднократно нарушало установленные сроки. Компании направлены финансовые претензии на общую сумму около 1,7 миллиона рублей. Также «рассматривается вопрос о расторжении контракта», пишет пресс-служба облсовета.

Между тем, мэрия еженедельно сверяет фактический ход работ с исполнительными документами. В свою очередь, представитель ООО «СК «Гранит»» Сергей Алакшин заверил депутатов, что капремонт всё-таки завершат в текущем году – к 1 сентября.

Отметим, ранее стало известно, что прокуратура предъявила компании претензии в 1,3 миллиона рублей в связи с нарушением закона о закупках.

ИА «Орелград»