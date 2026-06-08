В Орле в доме по Бетонному, 13, расселили только четыре комнаты

Также четверо жильцов захотели получить «выкупную цену» аварийной недвижимости.

На профильном комитете облсовета обсудили ситуацию в доме по переулку Бетонному, 13. Перед депутатами выступил Александр Олейников, исполняющий обязанности начальника «Жилищного управления Орла».

Здание признали аварийным примерно год назад. Однако расселение должно состояться только до 30 декабря 2030.

По словам Олейникова, оно ведётся за счёт трёх бюджетов (городского, областного и федерального). Однако процесс всё равно растягивается на несколько лет.

В доме 91 комната и 184 жильца. К настоящему моменту расселено четыре комнаты.

Жильцы-собственики, которые не хотят ждать, могут обратиться в суд и получить «выкупную цену» аварийной недвижимости. Таким правом воспользовались четверо человек. Суд удовлетворил их иски. Исполнительные листы переданы в городскую администрацию.

Также ещё один жилец, который не владеет недвижимостью, а арендует её у муниципалитета, тоже подал иск. Орловец просил сдать ему в аренду нормальную жилплощадь вместо аварийной. Требования удовлетворили. Администрация уже исполнила судебное решение.

Кроме того, городские власти сами временно переселяют тех, кто проживает «в чрезвычайно опасных условиях», из дома №13 в недвижимость маневренного фонда. На комитете выступили граждане, которым предложили такой переезд. Орловцы заявили, что не вполне довольны условиями, которые предлагаются в «маневременном» жилье. В свою очередь, Олейников отметил, что в данном случае речь идёт не о комфорте, а о безопасности людей.

Информацию сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»