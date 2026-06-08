Завершился «Марафон орловских бирюлек»

8.6.2026 | 10:49 Новости, Общество

Акция предназначалась для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено организаторами акции.

Детей учили работать на миниатюрных гончарных кругах.

Акция проходила с 25 мая по 5 июня. Марафон организовали мастерская-музей керамики «Орловские бирюльки» и благотворительный фонд «Созидание». Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.

«Орловские бирюльки» — это отсылка к старинной игре в маленькие фигурки в форме различных предметов крестьянского быта и утвари. Такие поделки и создавали участники марафона, пишет «Орловский вестник».

Сама мастерская-музей — детище орловчанки Марии Коленкиной. Она является потомственным керамистом. Родители Марии работали на Орловской керамической фабрике. Теперь она помогает возрождать творческие традиции нашего края.

ИА «Орелград»


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