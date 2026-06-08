В Заводском районе Орла отремонтировали трамвайные пути

Полноценное движение трамваев восстановлено.

Проблемный участок находится на перекрёстке Карачевского шоссе и улицы Гоголя. Известно, что накануне здесь стартовали ремонтные работы. Ими занимались сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Через некоторое время после этого Администрация Орла сообщила о возобновлении движения. По маршруту №1 снова начали ходить трамваи.

Напомним, сейчас маршрут временно укоротили — он завершается по-прежнему на «Гринне», но начинается только от депо (расположенного рядом с Крестительским кладбищем). Причиной стало ЧП, которое произошло в Железнодорожном районе 16 мая. Пока что его последствия не устранены.

ИА «Орелград»