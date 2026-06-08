В Заводском районе Орла отремонтировали трамвайные пути

8.6.2026 | 11:05 Новости, Транспорт

Полноценное движение трамваев восстановлено.

ИА “Орелград”

Проблемный участок находится на перекрёстке Карачевского шоссе и улицы Гоголя. Известно, что накануне здесь стартовали ремонтные работы. Ими занимались сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Через некоторое время после этого Администрация Орла сообщила о возобновлении движения. По маршруту №1 снова начали ходить трамваи.

Напомним, сейчас маршрут временно укоротили — он завершается по-прежнему на «Гринне», но начинается только от депо (расположенного рядом с Крестительским кладбищем). Причиной стало ЧП, которое произошло в Железнодорожном районе 16 мая. Пока что его последствия не устранены.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU