Главу орловского МУПа оштрафовали за игнор

Коммунальное предприятие не реагировало на все обращения граждан вовремя.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения допустило муниципальное унитарное предприятие «Комхоз». Известно, что их зафиксировала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

МУП зарегистрирован в посёлке Хомутово. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Установлено, что руководство «Комхоза» не отвечало на все заявления в положенные сроки. В связи с этим было возбуждено административное дело. Ответчиком выступал директор организации.

В итоге суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. На данный момент нарушения остранены. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы.

ИА «Орелград»