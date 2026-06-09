Главу орловского МУПа оштрафовали за игнор

9.6.2026 | 11:00 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Коммунальное предприятие не реагировало на все обращения граждан вовремя.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения допустило муниципальное унитарное предприятие «Комхоз». Известно, что их зафиксировала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

МУП зарегистрирован в посёлке Хомутово. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Установлено, что руководство «Комхоза» не отвечало на все заявления в положенные сроки. В связи с этим было возбуждено административное дело. Ответчиком выступал директор организации.

В итоге суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. На данный момент нарушения остранены. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы.

ИА «Орелград»


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