Главу орловского МУПа оштрафовали за игнор

Коммунальное предприятие не реагировало на все обращения граждан вовремя.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Нарушения допустило муниципальное унитарное предприятие «Комхоз». Известно, что их зафиксировала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.
МУП зарегистрирован в посёлке Хомутово. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
Установлено, что руководство «Комхоза» не отвечало на все заявления в положенные сроки. В связи с этим было возбуждено административное дело. Ответчиком выступал директор организации.
В итоге суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей. На данный момент нарушения остранены. Все обращения рассмотрены. Заявителям направлены ответы.
ИА «Орелград»