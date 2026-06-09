Житель Орла пять лет ездил по «липовым» правам

Теперь ему придется отработать совершенное преступление.

Кромской районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю города Орла, признав его виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Действия гражданина были квалифицированы по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили следствие и суд, еще в 2021 году орловец через интернет заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Он выслал «изготовителю» свои персональные данные, включая фото.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, вскоре подсудимый получил заказ. Ему прислали бланк водительского удостоверения с его фотографией и открытыми категориями на право управления «В», «В1» и «М». Интересно, что «липовые» права заказчику прислали обычной бандеролью, которую он получил в отделении «Почты России» в Орле. С этим поддельным документом подсудимый каким-то образом безнаказанно ездил на протяжении примерно пяти лет, причем использовал он его не только на территории Орловской области, но и в Белгородской области.

Однако бесконечно так продолжаться, конечно, не могло. В феврале 2026 года при проверке документов сотрудниками ГАИ в поселке Тросна Орловской области подлог был раскрыт. Водитель в тот момент возвращался домой из Белгорода. Проверка по базе данных показала, что удостоверение является поддельным. Бланк с таким номером не выдавался на указанное в нем имя. Позднее экспертиза подтвердила, что бланк не соответствует по способу воспроизведения изображений и наличию элементов защиты официальным бланкам водительских удостоверений РФ. Проще говоря, он был изготовлен кустарным способом

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него малолетнего ребенка, признание им своей вины, раскаяние и состояние здоровья. В итоге жителю Орла было назначено наказание в виде 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Отбывать наказание он будет в местах, определенных уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА “Орелград”