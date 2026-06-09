В Орле пройдут фестивали «Русское утро» и «Русское лето»

В мэрии обсудили мероприятия Года единства народов России.

В городской администрации состоялось заседание Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Его провёл мэр Юрий Парахин.

Одной из тем стали мероприятия, запланированные в рамках Года единства народов России. Как сообщает пресс-служба мэрии, орловцев ожидают фестивали «Русское утро» и «Русское лето». Кроме того, для жителей и гостей города подготовят программы с участием регионального отделения Ассамблеи народов России.

Также запланирован ряд образовательных мероприятий. Основные из них пройдут с 19 октября по 4 ноября и будут приурочены ко Дню народного единства.

Также ожидается, что муниципальные библиотеки проведут акцию, посвящённую Дню языков народов России и дню рождения Расула Гамзатова. Обе этих даты приходятся на 8 сентября.

ИА «Орелград»