Имущество «Фрейр» выставлено на торги

Компания из Чеченской республики может лишиться земли в Орловской области.

Должник (владеющий землями в бывшем КСП «Кировское» в Сосковском районе) не выполнил обязательства по договору. ООО «АгроТерра Элеваторы» через суд добилось обращения взыскания на заложенные участки. Приставы их арестовали и передали в Росимущество для продажи с открытых торгов.

Реализуются четыре участка с кадастровыми номерами 57:05:0000000:191, 57:05:0070101:585, 57:05:0070101:584, 57:05:0000000:544 общей площадью 277,2 гектара. Земля предназначена для сельскохозяйственного производства. Начальная цена продажи всех участков – 20 350 976 рублей. Заявки на участие в торгах начали принимать 5 июня. Необходимо внести задаток, указано в ГИС “Торги”. Шаг аукциона – 1%. Торги назначены на 26 июня.

По данным kartoteka.ru, ООО «Фрейр» зарегистрировано в 2010 году. Среди видов деятельности Выращивание зернобобовых культур, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, сахарной свеклы, однолетних кормовых культур, а также торговля. Учредитель и руководитель – Лазаренко Леонид Евгеньевич. Чистая прибыль за 2025 год – минус 0,1 млн рублей. Юрлицо находится в процессе реорганизации.

ИА “Орелград”