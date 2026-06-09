Орловским льготникам расширили компенсацию за газификацию

Власти актуализировали список получателей поддержки и требования к подаче заявлений.

Правительство Орловской области утвердило масштабные изменения в порядок предоставления компенсации расходов на газификацию домовладений для льготных категорий граждан. Документ актуализирует список получателей поддержки и требования к подаче заявлений. Так, перечень граждан, имеющих право на возмещение затрат на подведение газа, значительно расширен.

В него теперь включены: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; инвалиды I группы, одиноко проживающие инвалиды II и III групп, семьи с детьми-инвалидами; многодетные и малоимущие семьи, с доходом ниже прожиточного минимума; «Дети войны Орловской области»; супруги погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», родившие и воспитавшие 10 и более детей.

Особое внимание уделено участникам специальной военной операции и членам их семей. Поддержка предоставляется: мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также сотрудникам правоохранительных органов, выполняющим задачи в зоне СВО; членам семей (родители, супруги, дети, иждивенцы) указанных граждан; членам семей погибших (умерших) участников СВО, в том числе если смерть наступила после увольнения вследствие военной травмы; несовершеннолетним детям и детям-инвалидам военнослужащих, погибших при исполнении; лицам, указанным в части 1 статьи 5 Федерального закона № 317-ФЗ (от 31 июля 2025 года), а также их супругам (после решения суда о совместном проживании и ведении хозяйства) при наличии общего несовершеннолетнего ребенка.

Согласно обновленной редакции постановления компенсация предоставляется на одно домовладение по выбору гражданина, независимо от размера его доли в праве собственности. При этом дом должен быть включен в программу газификации, утвержденную губернатором, и использоваться только для личных нужд, а не, например, для предпринимательства.

Для получения выплаты необходимо подать заявление и пакет документов, включающий в себя паспорт, доверенность, при подаче через представителя, договор подряда на газификацию, сметы, проектную документацию, документы об оплате оборудования и работ, акт выполненных работ, акт о подключении и пуске газа, удостоверение, подтверждающее льготный статус, а также согласие на обработку персональных данных. Для отдельных категорий, участников СВО, членов их семей, малоимущих, опекунов и др., предусмотрен расширенный перечень справок, в том числе справки о призыве по мобилизации, о прохождении службы, о гибели, о доходах, свидетельства о рождении детей, включая документы иностранных государств с нотариальным переводом, документы об усыновлении, об учебе на очной форме и другие.

Ряд сведений учреждения социальной защиты теперь должны самостоятельно запрашивать в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, правоустанавливающие документы на жилье, данные об инвалидности, сведения о заключении и расторжении брака, рождении детей, для малоимущих – данные обо всех доходах. Кроме того, специалисты учреждений обязаны в день регистрации заявления проверять сведения об участниках СВО через электронный сервис Министерства обороны РФ. Если данных нет, заявителя должны проинформировать о необходимости личного предоставления документов.

ИА “Орелград”