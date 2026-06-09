В Орле расскажут мифы и правду о наркотиках

В «Бунинке» открылась выставка «Соблазнительное зло: Мифы и правда о наркотиках».

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась и проработает по 18 июня книжная выставка «Соблазнительное зло: Мифы и правда о наркотиках». Экспозиция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня, и проходит в рамках антинаркотического месячника.

Главной целью экспозиции является просвещение населения, и прежде всего молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков. Кроме того, она направлена на пропаганду здорового образа жизни. Подобные просветительские мероприятия и акции в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией проходят во многих регионах России и странах мира.

Посетители выставки смогут познакомиться с изданиями, рассказывающими об истории происхождения наркотических средств, о губительном воздействии наркотиков на организм человека, особенно подростков и молодежи, о методах борьбы с наркотической зависимостью в России и даже о судьбах тех, кто попал в ловушку зависимости, о личных трагедиях, преодолении трудностей и поисках выхода. Особое внимание уделено освещению наркомании как глобальной угрозы здоровью населения страны и национальной безопасности, а также вопросам профилактики и борьбы с этим страшным явлением.

«Наркотики – это не просто вредная привычка, это зависимость, ловушка, которая затягивает в свои сети, разрушая не только физическое и психическое здоровье, но и жизнь человека в целом, – отмечают в «Бунинке». – Это не только личная трагедия, это криминал, разрушенные семьи, потерянное будущее для целого поколения. Незаконный оборот наркотиков подпитывает преступность, коррупцию и насилие во всем мире».

К слову, Международный день борьбы с наркоманией отмечается уже около 40 лет. Он служит ежегодным напоминанием о масштабе проблемы и необходимости объединения усилий общества, государства и каждого человека в борьбе с наркотической угрозой. Что касается выставки, то на нее приглашаются все желающие, вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”