Орловские профсоюзы заметили тревожные тенденции

Лишь чуть более половины работающих являются членами профсоюзов.

Совет Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) озвучил итоги пятилетней программы по мотивации профсоюзного членства и обеспечению роста численности профсоюзных организаций на 2021-2025 годы. Как следует из доклада председателя ФПОО Юрия Власова, за отчетный период времени в профсоюзы Орловской области ежегодно вступали более семи тысяч человек. Большую часть «новобранцев» составила молодежь, то есть граждане в возрасте до 35 лет. По состоянию на 1 января 2026 года доля молодежи достигла 39,8 процентов.

«Всего за отчетный период было создано 65 новых первичных профсоюзных организаций, – сообщили в ФПОО. – Работа по увеличению численности велась как через руководителей предприятий и учреждений, так и напрямую с работниками. Организовывались встречи в трудовых коллективах, с представителями власти. В рамках программы профсоюзы активно работали в сферах информационной политики, охраны труда, юридической помощи членам профсоюзов и работе с молодежью.

Несмотря на позитивные результаты, Юрий Власов обратил внимание членов Совета и на тревожные тенденции. В частности, на то, что уровень профсоюзного членства среди работающих составляет лишь 58,3 процента. За последние пять лет снижение численности произошло во всех областных профсоюзных организациях. Наиболее существенно она уменьшилась в организациях государственных учреждений, общественного обслуживания, потребительской кооперации, предпринимательства, связи и АПК.

Тревожной тенденцией было названо и то, что в последние годы сокращается количество профсоюзных активистов, обучающихся по программам объемом более 8 часов, стало меньше семинаров по обмену опытом между регионами. Не всегда обучение соответствует современным требованиям. Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация ФПОО» среди трудовых коллективов привлек участников только из 2-4 областных организаций. Остается нерешенной проблема исполнительской дисциплины и персональной ответственности профсоюзных руководителей. Продвижение резерва профлидеров из числа молодежи происходит в единичных случаях.

Впрочем, Совет ФПОО в целом положительно оценил проведенную работу по повышению мотивации профчленства и утвердил комплексную программу на 2026-2030 годы. Кроме того, в ходе заседания было заключено соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Орловской области и филиалом фонда «Защитники Отечества» в Орловской области. Этот документ стал еще одним знаковым событием заседания, подчеркнули в ФПОО.

ИА “Орелград”